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Напротив российского посольства в Берлине поставили российский танк Т-72, который был подбит на Украине, что вызвало массу критики среди населения.

Инициаторами этого действия стали немецкие активисты. Они утверждают, что танк подбили год назад под Бучей. Машина была привезена из Киева в Берлин.

Активисты отметили, что на ряде российских танков, которые использовались в СВО, были надписи «На Берлин», теперь же это пожелание осуществилось.

Многие немцы раскритиковали идею с установкой танка. Один из комментаторов под публикацией написал, что Германия ничего не должна Украине.

Второй отметил, что уместнее было бы это сделать с американцами, только нужно было устанавливать не танк, а атомную бомбу.

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