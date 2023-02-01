Белорусские военные начали самостоятельно применять комплекс «Искандер» без помощи со стороны России. Об этом проинформировали в Минобороны страны.

В сообщении ведомства говорится, что военные Белоруссии приступили к полностью самостоятельной эксплуатации тактической ракетной системы «Искандер».

Комплекс включает в свой состав пусковую самоходную установку, командно-штабную машину, транспортно-заряжающую машину, автомобиль для техобслуживания, а также машину жизнеобеспечения и пункт для подготовки информации.

Личный состав комплекса отправлялся на обучение в Россию. После курса теории военные также прошли практическую подготовку. На данный момент Белоруссия имеет достаточное количество ракет для «Искандера», что даст возможность выполнять любые задачи.