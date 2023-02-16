Взятие российскими войсками города Артёмовска (Бахмута) не будет иметь значимого стратегического влияния на боевые действия. Это всего лишь “эгоистичное желание” основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова приводит “МК”.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что власти США пока не видят каких-либо крупных наступлений в Донбассе со стороны российских войск. И такое положение дел существует уже несколько месяцев. При этом Кирби добавил, что вероятное взятие Бахмута выгодно исключительно бизнесмену Евгению Пригожину, из-за находящихся там соляных рудников.

Ожесточённые бои в районе Артёмовска продолжаются уже несколько месяцев. Военные аналитики уверяют, что взяв под контроль этот населённый пункт, российские войска получат преимущество – Артёмовск важный узел для снабжения всей группировки украинских войск в ДНР.