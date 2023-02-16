Читатели известного австрийского ресурса Exxpress возмутились тем, что граждане Украины шикарно проводят свой отдых на дорогом горнолыжном курорте в Буковеле, в то время как население европейских стран бедствует из-за введенных санкций и оказания военной помощи Киеву.

Один из комментаторов написал, что власти Европы глупы, а в Украину непрерывно текут денежные потоки.

Другой читатель возмутился тем, что австрийцы еле-еле сводят концы с концами из-за введенных санкций против России, а украинцы могут себе позволить вот так отдыхать на курортах.

Еще один участник дискуссии заявил, что прекрасный отдых украинцев в Буковеле обеспечивают европейские налогоплательщики. А европейцам уже следовало бы понять, что Украина в действительности не настолько уж и бедная страна, как себя показывает.