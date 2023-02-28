Российские вооруженные силы перестали задействовать в боях крупные соединения и применяют более мелкие и маневренные. Об изменении тактики российских штурмовых подразделений рассказали американские специалисты из ISW (Институт изучения войны). Они отметили, что поведение войск российской армии сегодня намного отличается от действий прошлого года.

Сообщается, что российская армия применяет небольшие формирования, которые прошли подготовку для взламывания обороны противника, в том числе опорников и укрепрайонов.

По информации ISW, такие формирования включают до 12 БМП, до 6 боевых танков, минометы, гранатометы, ПТРК переносного типа, а также артиллерию.

Эти сведения аналитики США получили из рассказов солдат ВСУ, которые столкнулись в боевых действиях с новыми формированиями РФ.