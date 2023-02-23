Власти Вашингтона вместо того, чтобы отправлять на Украину оружие, должны заставить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой. Так считает Тед Гален Карпентер, журналист, статья которого опубликована в издании 19FortyFive.

По мнению Карпентера, Америка должна остановить неограниченные поставки оружия на Украину. Для всех было бы лучше, если бы власти Штатов принудили Зеленского остановить вооруженный конфликт.

Журналист отметил, что мирное соглашение приведет к тому, что Украине придется отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО. Кроме того, Зеленскому также не стоит претендовать на возврат Крым.

По мнению автора, к разрушению Украины и кровопролитию привели именно действия Вашингтона и Лондона.