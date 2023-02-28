Российский танк Т-72, который поставили у посольства РФ в Берлине в честь годовщины с начала СВО на Украине, убрали с постамента. Теперь его транспортируют в Нидерланды. Об этом написало издание Der Spiegel, ссылаясь на местную полицию.

Ржавая боевая машина Т-72 получила повреждения в ходе вооруженного конфликта на Украине, как заявили германские активисты.

Мероприятие с установкой танка организовал столичный музей Berlin Story Bunker. Инициатива местному правительству сначала не понравилась, поскольку она касается внешнеполитических интересов страны и не причастна к искусству. Однако организаторы подали иск в суд и получили разрешение на временную установку танка около российского посольства.

25 февраля в Берлине прошла многотысячная демонстрация, люди выступали против снабжения Украины оружием и за проведение мирных переговоров. Участники демонстрации возложили на российский танк цветы.