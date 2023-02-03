Подразделение Пентагона по исследованию новых технологий (DARPA) заключило с двумя авиастроительными компаниями контракты на создание прототипов экранопланов нового поколения, во многом основанных на разработках времен СССР. Об этом сообщает сайт Института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно заявлению DARPA, компании General Atomics и Aurora Flight Sciences выиграли контракты на начало работ по проектированию и разработке прототипа грузового самолета Liberty Lifter. Демонстрационный образец будет представлять собой гидроплан, аналогичный по размеру и грузоподъемности военно-транспортному самолету C-17 Globemaster III.

Технические требования для прототипа, указанные в заявлении DARPA, включают взлет и посадку при волнении моря 4 балла, длительные полеты над водой при волнении до 5 баллов, а также возможности как продолжительного полета в режиме экраноплана (менее 30 метров над поверхностью), так и полета на высоте до 3000 метров над уровнем моря. Также предполагается, что Liberty Lifter сможет перевозить 90 тонн груза на расстояние более 6500 морских миль (12 тыс. км).

В дальнейшем «Программа Liberty Lifter предусматривает низкозатратное производство, похожее на изготовление кораблей, при создании высокоинновационного гидросамолета, способного удовлетворить требования Министерства обороны США по грузоподъемности [более 100 тонн], который сможет работать независимо от взлетно-посадочной полосы и порта», – отмечает DARPA.

На первом этапе контракта две конкурирующие команды разработают гидроплан, который будет способен нести две боевые машины-амфибии морской пехоты или шесть стандартных 20-футовых грузовых контейнеров на низких высотах с использованием «экранирующего эффекта». За счет этого подобные летательные аппараты используют меньше энергии для движения по воздуху на высоких скоростях.

На данный момент обе компании-генподрядчики по-разному подходят к выбору конструктивных решений.

General Atomics выбрала двухкорпусную конструкцию со средним крылом для оптимизации остойчивости на воде и мореходных качеств. Экраноплан будет иметь распределенную силовую установку с использованием двенадцати турбовальных двигателей.

Конструкция, разработанная Aurora (является дочерней компанией Boeing), больше напоминает традиционную «летающую лодку» с одним корпусом, высокорасположенным крылом и восемью турбовинтовыми двигателями.

Обеим командам разработчиков отведен 18-месячный срок для уточнения операционных концепций и проектирования прототипа предлагаемого Liberty Lifter. Последующая фаза стартует в середине 2024 года и будет включать продолжение детального проектирования, производство и демонстрацию полномасштабного Liberty Lifter X-Plane.

DARPA заявляет, что далее предполагает объединиться с одной или несколькими службами Министерства обороны США и международными партнерами «для дальнейшего развития концепции Liberty Lifter в боевую машину».

«Усилия DARPA – не первая попытка правительства создать экраноплан для военных целей. Советский Союз экспериментировал с экранопланами в рамках своей собственной программы платформы подобных высокоскоростных грузовых гидросамолетов для Балтийского и Черноморского флотов, но в 1980-х годах эти разработки были в значительной степени отодвинуты на второй план», – напомнили в USNI News.