Новые опросы показывают, что в общественных настроениях почти всех ведущих стран Запада продолжает нарастать «усталость» от военного конфликта на Украине. Об этом сообщает крупный британский медиа-ресурс UnHerd. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Накануне годовщины с начала украинского конфликта западные союзники громко пообещали дополнительную военную и финансовую поддержку Зеленскому. Тем не менее, несмотря на всю демонстративную солидарность западного политического руководства, внутри их собственных стран начали проявляться заметные симптомы недовольства.

В США последний опрос AP показал, что теперь уже менее половины американцев (48%) выступают за предоставление оружия Украине, по сравнению с 60% в мае 2022 года. Другой опрос (агентства Pew) показал, что доля тех американцев, кто считает, что «США чрезмерно поддерживают Украину», выросло с 7% в марте 2022 года до целых 26% в январе 2023 года. Одновременно с этим за тот же период доля американцев, заявивших, что «США не оказывают достаточной поддержки», снизилась с 42% до 20%.

«Байдену, возможно, придется серьезно озаботиться переменами в общественном мнении своей страны. А лидерам ЕС, помимо этого, также придется бороться за сохранение единства между своими странами», – указывает UnHerd.

Новые опросы в Европе показывают широкий разброс мнений о конфликте, даже при том, что большинство стран в основном поддерживают Украину. Согласно осеннему исследованию EU’s Autumn 2022 barometer 2022, одобрение поддержки Украины в ЕС устойчиво держалось на среднем уровне в 74%, с самыми высокими показателями в Швеции (97%) и Финляндии (95%), а самыми низкими в Болгарии (48%) и Греции (48%).

Но эти вопросы, заданные по заказу ЕС, – возможно, намеренно были весьма расплывчатыми. Респондентов спрашивали, одобряют ли они «поддержку Украины со стороны ЕС», не уточняя, какие именно меры это влечет за собой (помимо гуманитарной, финансовой и военной), и «удовлетворены» ли они сотрудничеством между государствами-членами Евросоюза в этой сфере.

Другие европейские опросы более информативны. Например, недавний опрос Ipsos показывает устойчивую тенденцию в Европе к снижению поддержки отправки оружия и/или систем ПВО на Украину, при этом поддержка со стороны Германии впервые упала ниже половины (снижение на 7 процентных пунктов – до 48% в период с марта по ноябрь-декабрь 2022 г.), а в Нидерландах снижение поддержки (на 6 процентных пунктов – до 59%) также было заметным.

«Более удивительным, однако, является то, что даже среди самых громких сторонников Украины наблюдается некоторая степень усталости от военных действий: в том же опросе Ipsos среди поляков, поддерживающих самые строгие экономические санкции против России, отмечено снижение на 11%, как и в отношении поддержки приема украинских беженцев», – отмечает UnHerd.

Из всех стран ЕС Германия представляет собой особенно интересный случай. Несмотря на заметную реконфигурацию внешней политики, канцлер Олаф Шольц подвергся резкой критике за якобы «медлительность в оказании военной поддержки Киеву». Теперь он превратился в одного из самых громких защитников Украины, призывая другие страны ускорить поставки оружия и предупреждая, что следует «готовиться к продолжительному конфликту». Но как сами немцы восприняли эту ситуацию?

Изменения в итогах опросов способны дать некоторые подсказки. Согласно январскому опросу Forsa, поразительные 80% немцев заявили, что для Украины «важнее быстро завершить конфликт путем переговоров, чем победить». Точно так же опрос девяти стран ЕС, проведенный Euroskopia, показал, что более 60% австрийцев и немцев хотят, чтобы военные действия закончились как можно быстрее (тогда как голландцы, португальцы и поляки в своем большинстве против подобной идеи).

Как видно из этих цифр, «военная усталость» общественности в Германии усиливается быстрее, чем в любой другой стране, и настроения в последние месяцы все более ожесточаются. Почти половина немцев (43%) теперь согласны с тем, что «проблемы Украины нас не касаются, и мы не должны вмешиваться», показав увеличение на 11 процентных пунктов с марта-апреля 2022 года по ноябрь-декабрь 2022 года.

«Западные лидеры продемонстрировали высокий уровень единства в течение первого года украинского конфликта. Однако пошел следующий год, и их избиратели стали намного более нерешительно относиться к их обязательствам дальнейшей поддержки Киева», – заключает UnHerd.