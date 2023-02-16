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Нацистские взгляды все сильнее покоряют украинцев и все это происходит под молчаливым согласием Запада. Если ранее киевский режим любыми путями пытался откреститься от обвинений в фашизме, то теперь этот культ активно насаждается в обществе и армии.

Так, одна из украинских бригад получила название «Эдельвейс» по аналогии с горно-пехотной дивизией Вермахта.

В целом же, данная тема находится под жестким запретом для европейских СМИ. Перед ними стоит другая задача – создать из Украины образ жертвы. Однако повальный нацизм мешает этому, так как оправдывает действия России при начале спецоперации.

Греческое издание ProNews написало, что теперь нет смысла обвинять Путина в его желании провести денацификацию Украины. В последнее время постоянно всплывают факты, подтверждающие поклонение украинцев фашизму. Одним из последних стали кадры, на которых показано, как боевики ВСУ наносят на свою бронетехнику символику вермахта.

Украинцы считают, что поклонение нацизму придаст им смелости в противостоянии России. При этом они ощущают себя в своей стихии, раскрасив танки фашистскими крестами и используя нацистские приветствия, пишет обозреватель греческого издания.

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