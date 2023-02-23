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На Украине немало мужчин призывного возраста, которые не желать воевать и стремятся покинуть страну. Они пытаются выехать в Россию, используя для этого проезд через Эстонию, Латвию и Литву. Еще один вариант – переезд в Белоруссию с территории Польши. Однако их попытки ни к чему не приводят, сообщает РИА Новости.

По запросу из Киева всех украинских мужчин депортируют из Польши и стран Прибалтики обратно на родину, где их мобилизуют в принудительном порядке.

Сообщается, что под задержание попадают и украинцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза и проходят через пункты пограничных переходов с Белоруссией и Россией. Их также принудительно отправляют на родину и подвергают насильственной мобилизации.

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