На Украине немало мужчин призывного возраста, которые не желать воевать и стремятся покинуть страну. Они пытаются выехать в Россию, используя для этого проезд через Эстонию, Латвию и Литву. Еще один вариант – переезд в Белоруссию с территории Польши. Однако их попытки ни к чему не приводят, сообщает РИА Новости.

По запросу из Киева всех украинских мужчин депортируют из Польши и стран Прибалтики обратно на родину, где их мобилизуют в принудительном порядке.

Сообщается, что под задержание попадают и украинцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза и проходят через пункты пограничных переходов с Белоруссией и Россией. Их также принудительно отправляют на родину и подвергают насильственной мобилизации.