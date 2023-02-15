Украинское командование допускает возможность отступления восточной группировки украинских подразделений из Бахмута (прежнее название Артемовск). Такое заявление было сделано пресс-секретарем восточной группировки ВСУ Сергеем Череватым во время интервью РБК-Украина.

По словам Череватого, тактический отвод войск возможен по разным причинам, таким как сбережение жизней личного состава, улучшение эффективности обороны а также выравнивание тактических позиций. Череватый отметил, что в такой способ, ВСУ смогут предотвратить прорыв ВС РФ в тыл украинской армии. В данном случае это Славянск и Краматорск.

Стоит отметить, что украинцы начали вывозить архивные документы из Артемовска. Также, по словам российских военных, некоторые подразделения ВСУ поддаются паническим настроением и предпринимают попытки бегства из Артемовска.

На данный момент Артемовск практически полностью окружен российскими войсками, но по еще имеющимся путям ВСУ продолжают перебрасывать силы и технику в город для его удержания. Но даже ожесточенные бои с противником не останавливают российских военных, которые планомерно продвигаются вперед.