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Ресурс «Русская Весна» опубликовал видео, снятое украинским солдатом. Боевик рассказывает о своем танке.

Он показал место, где он сидел, теперь там не осталось даже прицела, а также место, где находился его командир.

На кадрах показана груда металлолома. Это все, что осталось от украинского танка после удара. Сам украинец в шоке от того, что выжил.

На опубликованных до этого украинских видео показано, как российский МТ-ЛБ, который был начинен взрывчатыми веществами, поднимает в воздух опорный пункт неприятеля на участке под Сватово.

Сначала бойцы ВСУ обрадовались, что у них оказалась российская техника. Но позже последовал взрыв такой силы, что разнес на части опорный пункт и всех военных, кто был рядом.

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