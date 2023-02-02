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Наркозависимые на Украине служат в рядах ВСУ вместе с другими военными, пишет РИА Новости. Эта проблема серьезно распространена среди украинских солдат, при этом командиры не предпринимают никаких действий. Об этом рассказал Новости Петр Панайотов, попавший в плен к российским военным.

Украинец отметил, что он пошел на службу в ВСУ, чтобы не попасть в тюрьму за совершенные хищения на работе. Для того, чтобы были деньги на покупку наркотиков, мужчина крал асфальт и занимался его продажей. Спустя две недели после призыва он оказался в учебном центре.

Пленный рассказал, что по факту не было никакой подготовки, ребята просто ходили туда-сюда и ничего не делали. В учебном центре Панайотов тоже употреблял наркотические вещества, деньги были.

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