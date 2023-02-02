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В Телеграм-канале Fighterbomber было опубликовано видео с интервью украинского летчика, который после полета на американском истребителе F-16 сравнил его с советским самолетом Су-27. Данная видеозапись была сделана несколько лет назад, однако на сегодняшний день она очень актуальна.

Совершив тренировочный полет на американском истребителе F-16 пилот ВВС Украины честно заявил, что ему понравился самолет. Однако он отметил, что по характеристикам машина значительно уступает советскому Су-27. Летчик отмечает, что в ближнеманевренном воздушном бое Су-27 даже не стоит сравнивать с американским истребителем, так как советский самолет в этом плане «король».

Однако на сегодняшний день, когда Зеленский активно выпрашивает у Североатлантического альянса F-16, то риторика радикально поменялась. Поэтому подобных комментариев от украинских пилотов сейчас не услышать.

Отметим, что пилот на видеозаписи –  бывший командир эскадрильи 831-й тактической авиационной бригады подполковник ВВСУ Дмитрий Фишер. Его самолет был сбит еще весной 2022 года, в результате чего Фишер погиб на месте.

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