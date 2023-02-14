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Военнослужащие ВСУ опасаются, что сложности, возникшие с поставкой западных танков, с их обслуживанием и ремонтом, сделают данные боевые машины практически бесполезными для использования в боевых действиях. Такую информацию сообщила французская радиостанция Europe 1.

Также, по словам украинских военных, чрезмерно быстрая подготовка боевого экипажа не способна полностью обучить управлению иностранной боевой техники. Таким образом, будет сложно избежать больших потерь во время выполнения боевых заданий.

Отмечается, что поставки обещанной западом тяжелой боевой техники омрачились для ВСУ многими сложностями. Во-первых, транспортировка танков должна осуществляться в строгой секретности, в ночное время суток. Это необходимо для того, чтобы избежать атак со стороны РФ. Во-вторых, сложность состоит также в осуществлении ремонта и поставки топлива. К примеру, американские танки Abrams требуют заправки авиационным топливом, которое тоже требует доставки.

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