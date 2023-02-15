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В Киевской области были слышны звуки погремевших взрывов непонятного происхождения. Об этом написали местные средства массовой информации.

Перед сообщениями о взрывах в регионе прозвучала воздушная тревога. Украинский канал Телеграм «Прямой» написал о том, что в небе над Киевской областью был обнаружен какой-то воздушный объект, который имел угловые отражатели. По мнению СМИ, тревога была поднята именно из-за этого обнаруженного аэростата.

После этого власти Киева подтвердили, что в области ведут работу системы ПВО, однако информации о «прилетах» пока нет. Есть предположение, что взрывы произошли именно из-за работы украинских систем противовоздушной обороны.

15 февраля воздушная тревога также прозвучала в Сумской области. До этого сигналы тревоги раздавались в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Но информации о нанесении ударов по этим территориям нет.

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