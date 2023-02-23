23 февраля, прямо в День защитника Отечества, отмечаемый в России, украинские националисты ударили по центру Донецка.

Данные об атаке со стороны ВСУ подтвердил глава города Алексей Кулемзин. Он призвал население не выходить из укрытий на улицу. Он заявил, что центр Донецка находится под обстрелом киевских боевиков.

Сообщается, что в городе зафиксировано шесть прилетов украинских снарядов. Удары пришлись на несколько улиц в Ворошиловском районе, разрушено здание музыкального училища. На данный момент центральная часть Донецка отключена от электроэнергии.

Ранее 23 февраля боевики ВСУ ударили по Киевскому, Петровскому и Буденновскому районам города. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.