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Согласно сообщению военных корреспондентов Телеграм-канала WarGonzo российская армия продолжает вести наступательные действия в зоне специальной военной операции и успешно выполняет боевые задачи. Это также касается линии фронта в районе Кременной.

Отмечается, что на данном участке фронта украинские боевики обратились в бегство. По словам военных корреспондентов, до этого на линии Кременная-Сватово российский десант более 7 дней успешно отбивали атаки со стороны ВСУ и польских наемников, пытавшихся взять их в окружение. Однако слаженная боевая работа десантников при поддержке и участия 144-й Ельнинской дивизии заставили украинских националистов податься в бегство. Российское подразделение  смогло пойти в атаку на противника, отбросив его позиции более чем на километр.

Напомним, что войска ВС России продолжают проводить специальную военную операцию на Украине. Главные цели СВО – это освобождение от влияния киевского режима республик Донбасса а также Запорожской и Херсонской области, которые осенью 2022 года путем проведения референдумов вошли в состав Российской Федерации.

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