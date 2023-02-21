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Военные украинской армии получили в распоряжение уникальный бронетранспортер. Это единственный опытный образец, модель называется «Хорунжий».

БТР-60ХМ «Хорунжий» называли лучшей машиной оборонно-промышленного комплекса Украины. На самом же деле – это глубокая переработка советского БТР-60. Украинские специалисты заменили в нем два двигателя на дизельную установку Deutz, которая работает в сочетании с коробкой-автоматом Allison и встроена в переднюю часть бронированной машины. Был изменен десантный отсек, также мастера улучшили бронезащиту и противоминную защиту.

Каким оружием оснащен БТР «Хорунжий», точно неизвестно. Но изначально по задумке украинских конструкторов на нем должен был стоять турецкий боевой модуль SARP KPVT, оснащенный пулеметом калибра 14,5 мм, или же боевое отделение от БМП-1.

БТР-60ХМ «Хорунжий» был представлен в 2021 году, его создателем является НПО «Практика».

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