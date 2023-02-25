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Украина оказалась в сложном положении из-за тех проблем, которые возникли в странах Запада. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Авторы статьи указывают, что будущее Зеленского и его страны сейчас находится буквально на волоске и, скорее всего, такая неопределенность сохранится на ближайшие несколько лет.

По мнению журналистов, Запад теряет свое могущество. Подтверждением этого является опыт Америки в Ираке и Афганистане, неудачная смена руководства, а также ответственность стран Запада за наступивший в Европе экономический кризис. По этой причине власти Вашингтона решили исправить собственное положение за счет украинского конфликта.

Издание сообщает, что кризис на Украине поднимает три важных вопроса геополитического характера. Первый – какую роль Америка будет играть в безопасности Европы, второй – смогут ли члены НАТО в Европе взять на себя ответственность за оборону своих же территорий и третий – какое решение примут другие страны мира.

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