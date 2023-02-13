Массированные удары, которые ВКС России нанесли по энергетической инфраструктуре Украины 10-12 февраля, вывели из строя энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в издании «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Также отмечается, что значительный ущерб нанесен также и самим военным предприятиям.

ВКС России массированными обстрелами смогли нанести разрушения цехов сборки бронированной техники завода имени Малышева в городе Харьков. По словам военных экспертов, регулярные атаки на предприятия, где осуществляется производство и ремонт военной техники, существенно снизит боевые возможности вооруженных формирований Украины.

Не особо помогут даже поставки западной тяжелой бронетехники, а именно немецких Leopard и американских Abrams. Ведь российские танкисты уже имеют в своем распоряжении управляемые снаряды, способные уничтожить танки противника.