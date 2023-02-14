Треть петербуржцев видит положительные изменения в городе под управлением Беглова – результаты опроса

Согласно опросу, проведенному АНО «Агентство социальной информации» (АСИ), только треть петербуржцев отметила положительные перемены в городе под управлением губернатора Александра Беглова.

«Мониторинг политических предпочтений петербуржцев» был проведен в январе 2023 года. Респондентов попросили оценить изменения, произошедшие в Петербурге за минувший год.

Согласно результатам, лишь 32% опрошенных считают, что Петербург поменялся к лучшему. 37% не заметили перемен, а еще 26% оценили их отрицательно.

Низкую поддержку со стороны петербуржцев можно объяснить неумелой работой команды губернатора. Показательным примером являются провальные мусорная и транспортная реформы, проведенные в 2022 году. Также на репутацию Беглова негативно влияет его неспособность решить болезненный вопрос уборки снега в Петербурге.

Ранее стало известно, кого петербуржцы хотели бы видеть на посту губернатора города. Согласно опросу, самыми привлекательным кандидатом считается Сергей Собянин. Его популярность обусловлена в том числе и грамотным управлением Москвой.