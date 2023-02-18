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Как сообщает РИА Новости, обозреватель британского издания Times Джерард Бейкер написал, что дальнейшая поддержка Украины Соединенными Штатами Америки находится под угрозой из-за перенапряжения сил и нехватки военных ресурсов.

Бейкер добавил, что синтез военной мощи с политической волей предопределят исход украинского конфликта. Однако, конфликт на Украине отличается тем, что здесь политическая воля должна быть проявлена не прямым участником боевых действий, а той страной, которая поставляет ей военную технику и боеприпасы. По мнению британского журналиста, из-за этого возникает асимметрия решимости и целей, которая работает в пользу России.

За кулисами в США звучат «довольно странные и неоднозначные сигналы», добавил Бейкер. Именно поэтому политическое и общественное мнение в отношении конфликта на Украине в США так быстро меняется. А ослабление военной поддержки можно объяснить только сохранившимся опасением по поводу рисков дальнейшей эскалации, что может нести угрозу стратегическим ресурсам и приоритетам США в мире, резюмировал Бейкер.

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