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Вооруженные силы КНР активно закупали российские вертолеты на протяжении последних десятилетий. Даже после разработки своих собственных винтокрылых машин министерство обороны Китая не отказалось от покупки российских вертолетов из-за их высокой надежности и низкой стоимости.

Военно-морские силы НОАК насчитывают в своем составе более 300 российских вертолетов Ми-17/171. Например, китайская бригада сил специальных операций 74-й армии Южного театра используют вертолеты Ми-171 для отработки беспарашютного десантирования своих бойцов посредством использования спусковых систем из положения зависания винтокрылой машины.

Китайские журналисты обратили внимание, что вертолеты оснащаются «совершенными системами для защиты» боевой машины. Среди бортовых систем обороны присутствуют такие, как станции для определения пусков ракет и лазерного облучения, установленные по бортам вертолета, а также системы предупреждения о радиолокационном сопровождении спереди вертолета и хвостовой части. Сообщается, что средства самозащиты на российские вертолеты устанавливают в Китае местные специалисты собственной разработки.

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