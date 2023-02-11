Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говориться, что в планы киевского режима входят серьезные удары по Крымскому полуострову. По информации издания, ВСУ уже давно ведут активную подготовку для осуществления атак на республику Крым.

Отмечается, что по всей вероятности, украинское правительство планирует применить ракеты большой дальности. Согласно последним данным, Британия планирует осуществить на Украину поставки нескольких единиц дальнобойных ракет. The Times сообщает, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство только усиливает слухи о скорых бомбардировках Крыма.

Согласно информации авторов издания, Британия собирается передать Киеву противокорабельные снаряды Harpoon и крылатые ракеты Storm Shadow с большой дальностью, составляющей до 500 км. Но если британское правительство все-таки решится предоставить Украине данные ракеты, то это станет грубым нарушением Режима контроля за ракетными технологиями. Такие шаги Лондона только лишь приведут к дальнейшей эскалации конфликта.