Америка остается самым большим покровителем Киева, а совокупная поддержка Украины странами Запада достигла нового рекордного уровня, согласно новому отчету Института мировой экономики Кильского Университета (IfW, Германия). Об этом сообщает британский еженедельник The Economist. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Последние оценки IfW – германской научно-исследовательской организации, которая отслеживает помощь иностранных правительств Украине, показывают, что западная поддержка Киева достигла очередного рекордного уровня по итогам декабря 2022 года. В течение только этого месяца Украине было выделено около 40 млрд евро (42,6 млрд долларов) помощи в виде зарегистрированных обязательств по военной, финансовой и гуманитарной поддержке.

Новый отчет IfW, опубликованный в канун годовщины начала российской специальной военной операции на Украине, охватывает период ведения статистики, начатый с января 2022 года и до ситуации по состоянию на 15 января 2023 года. Немецкие исследователи поясняют, что их данные «представляют собой неполный список того, что было сделано в реальности, поскольку многие страны недостаточно прозрачны в отношении своих пожертвований» Украине.

Экономика США является крупнейшей в мире (по рыночным обменным курсам). Но вклад крупнейших экономик Европы, по своему совокупному потенциалу сравнимых с США, заметно отстает от вклада Америки в помощь Киеву, если отразить ее в процентах от ВВП. Например, Франция выделила Украине всего 0,1% своего годового ВВП, по сравнению с 0,4% у США (хотя нежелание Франции раскрывать, сколько она дает помощи Украине, затрудняет установление точной цифры).

Согласно данным IfW, в Европе наибольшие обязательства взяли на себя ближайшие соседи Украины, которые гораздо менее богаты в пересчете ВВП на душу своего населения, чем страны, расположенные дальше на запад. Польша, например, выделила 0,6% своего ВВП.

Следует учесть, что отчет Кильского института «еще не включает последнюю волну обещаний западных союзников Украины – в виде поставок танков», – напоминает The Economist. 25 января, после долгих колебаний, Германия согласилась отправить часть своих танков «Леопард», а также разрешить другим странам реэкспортировать свои танки немецкого производства. Это совпало со шквалом других обязательств со стороны стран-членов НАТО по отправке Киеву большего количества танков, а также бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов.

«Десятилетия недостаточных инвестиций в оборону означают, что Европа не так хорошо снабжена, как Америка. Это влияет на то, сколько военной помощи Европа может отправить. Но нехватка оружия не должна мешать ей давать деньги, которые также нужны Украине», – указывает британское издание.

Различные структуры ЕС (включая Комиссию и Совет, а также Европейский фонд мира и Европейский инвестиционный банк) в настоящее время обязались предоставить финансовую помощь в размере 30,3 млрд евро. Но Америка, тем не менее, сохраняет позицию крупнейшего «индивидуального жертвователя» Киеву, с размером помощи в 25,1 миллиарда евро.

«Европейские отстающие рискуют поставить под угрозу способность Украины защищать себя – и всю Европу – от России. Они также рискуют ослабить готовность Америки продолжать помогать. Громкая оппозиционная фракция Республиканской партии становится все более критичной по отношению к расходам Америки на Украину, и общественная поддержка начинает ослабевать», – огорченно констатирует The Economist, и в очередной раз призывает европейских союзников к «усилению своей поддержки» нереалистичных амбиций Киева, без которой украинский конфликт подпитываться уже давно не может.