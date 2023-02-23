Западные СМИ постоянно публикуют информацию о том, что в России заканчиваются запасы ракет. При этом они сообщают и о регулярных ударах по украинской инфраструктуре.

Корреспонденты американского издания The New Yorker побывали на энергообъектах Украины, которые в спецоперации стали одной из основных целей при нанесении российских ударов.

В первую очередь атаки совершались на подстанции и трансформаторы, затем ракеты попадали в сами здания, где производится электроэнергия. В результате разрушены огромные турбинные цеха, которые обшиты сталью и бетоном.

Один из работников украинского объекта заявил, что ремонтная бригада в течение многих недель пыталась восстановить работу подстанции. Но после следующих ударов трансформаторы оказались полностью разрушенными. Украинец отметил, что у них закончилось терпение и оборудование. Сейчас станция полностью остановлена.