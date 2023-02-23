Телевизионные экраны заполонили медийные персоны со статусом адвоката, которые предпочитают телестудии, а не судебные процессы. Одним из таких юристов стала Светлана Савинова.

Специалист все чаще мелькает в эфире телеканалов, где дает базовые советы, известные любому первокурснику юридических университетов. Однако ее медийность не принесла реальной пользы ни одному человеку, отметили в СМИ.

Савинова давала рекомендации жителям Санкт-Петербурга, которые пострадали от бездействия властей при уборке снега и обрушения фасадов зданий в городе. Однако ни в одном судебном процессе по подобным делам она не участвовала.

Проблема с некачественной уборкой осадков в Северной столице беспокоит горожан не первый год. Приход зимнего периода в Петербурге каждый раз сопровождается ростом жалоб на плохую расчистку наледи и снега в администрацию губернатора Александра Беглова.