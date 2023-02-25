Как рассказал военный обозреватель Владлен Татарский, недавно украинским боевикам удалось ликвидировать российский танк с помощью FPV-беспилотника. По словам военкора, весь экипаж танка остался жив, но боевая машина теперь полностью непригодна.

Украинский беспилотный летательный аппарат, наведенный при помощи УКВ-связи, залетел в люк танка, который был открыт командиром экипажа в целях передачи важной информации по рации. Экипажу удалось выбраться из боевой машины, которая сгорела в результате нападения дрона.

Татарский отметил, что маленький летательный аппарат, стоимостью не более 30 тысяч рублей, смог полностью уничтожить танк. За счет пеленгации удается установить точные координаты, что позволяет точно наводить беспилотники.

Ранее сообщалось о получении Киевом крупной партии дронов-камикадзе из Тайваня. Сейчас ВСУ активно применяют на линии фронта данный тип беспилотников. По словам Татарского, эти БПЛА являются серьезной угрозой для техники и живой силы.