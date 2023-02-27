Студенты из петербургского университета ИТМО разработали уникальный крем с омолаживающим эффектом. В его основе – паутина.

Для создания крема был применен биоматериал пауков-птицеедов и шелкопрядов. Его обработали и создали суспензию, которую включили в будущий крем, пишет РИА Новости.

Созданное средство стимулирует образование новых клеток, тонизирует и омолаживает кожные покровы, а также заживляет ожоги и мелкие порезы.

Для того чтобы увидеть эффект, необходимо применять крем в течение нескольких недель. Его свойства проверены в условии лаборатории.

На данный момент выпущена первая линейка продукции. Создали подали заявку на получение патента в России, а после этого планируют выйти на международный уровень.