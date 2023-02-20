Вооруженные силы России продолжают ведение наступательных действий на Угледаре. Российским силам в результате ожесточенных сражений с противником удается постепенно продвигаться по городу и закрепляться на позициях. Боец с позывным «Пожар» поведал о подробностях одного из боев за Угледар.

Он отметил, что его подразделение продвигалось по лесополосе, когда попали в огневой контакт с противником. Бой продолжался на протяжении суток. Но российским бойцам удалось одержать локальную победу над украинскими боевиками и занять первую линию.

«Пожар» отметил, что морпехами передавались координаты местонахождения украинской боевой техники, а российские артиллеристы вели по противнику прицельный огонь. Одержав верх над подразделением ВСУ, морские пехотинцы смогли далее осуществлять наступательные действия.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Главными целями президент назвал защиту мирных жителей Донбасса а также демилитаризацию и денацификацию страны.