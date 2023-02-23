Во время своего интервью для телеканала CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что запасы артиллерийских боеприпасов стран, входящих в состав Североатлантического альянса, почти опустели из-за регулярных поставок вооруженным силам Украины.

По его словам, в настоящий момент страны НАТО начали наращивать производство артиллерийских снарядов после того, как конфликт на территории Украины перешел в режим «на истощение».

Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны обеспечивать ежедневные поставки боеприпасов вооруженным силам Украины, чтобы украинская армия имела возможность добиваться желаемого результата на поле боя. По его словам, украинский конфликт на данный момент является не только прямой борьбой двух армий, но и противостоянием логистик.

Напомним, что по информации Bloomberg, Соединенные Штаты Америки озвучили планы по выделению двух миллиардов долларов в виде прямых инвестиций для увеличения производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм.