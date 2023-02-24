На фоне международных события Китай становится популярным местом для отдыха российских туристов. В Сети появляется множество отзывов россиян о проведенном отдыхе в Поднебесной и потраченных на это средствах.

На туристической карте мира в начале февраля снова стал доступным для посещения территория Китая. Стоимость отдыха в данной стране зависит от множества факторов. Однако россиянам не стоит забывать, что еще недавно уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае находился на своем пике.

По словам главы туристической индустрии России Дмитрия Горина, для россиян в настоящее время уже доступны визы для групповых поездок и в составе некоторых организаций. Ближе к началу марта должны стать доступными и индивидуальные туристические визы для россиян.

В настоящий момент наиболее затратной составляющей поездки в Китай является стоимость авиабилета, так как логистика для россиян остается сложной. Однако уже в скором времени в Китае должны возобновиться туристические экскурсии и станет доступным для посещения остров Хайнань, что должно повлиять на снижение стоимость отдыха.