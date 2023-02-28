Командование ВСУ пытается обосновать скопление своих сил у границы с Приднестровской Молдавской Республикой. По словам руководителя пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталии Гуменюк, ВСУ сосредоточили свои подразделения на границе с республикой в количестве, которое способно адекватно реагировать исходящей угрозе. Издание «Свободная пресса» опубликовало возможный сценарий провокации со стороны Украины.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что командование ВСУ может инсценировать нападение подразделений ВС РФ со стороны Приднестровья на территорию Украины. По его словам, украинская армия может осуществить обстрел приграничных районов, после чего обвинить российские войска в происшествии, что и послужит поводом введения войск на территорию республики.

Директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников напоминает, что Украина начала сосредотачивать силы на границе с Приднестровьем еще с 2015 года, однако после начала СВО в разы увеличила их количество. Одним из возможных сценариев вторжения на территорию Приднестровья является провокация со стороны Молдовы, власти которой заявят о нападении российских диверсантов, например, на аэропорт. При этом власти Молдовы отправят официальные запросы о предоставлении военной помощи Украине и Румынии.