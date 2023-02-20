Пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила о том, что 20 февраля в 07:35 в дежурную службу ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Крымском мосту, в котором пострадало сразу три легковых автомобиля.

По информации Министерства внутренних дел, в результате выезда на встречную полосу движения автомобиля ВАЗ-2112, который двигался в сторону Краснодарского края, он столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex, после чего в них врезался еще один водитель, управлявший легковым автомобилем ВАЗ-2106. Дорожное движение по мосту было временно приостановлено из-за дорожно-транспортного происшествия.

Служба экстренной медицинской помощи сообщила о том, что на месте аварии погибло два человека – 24-летняя девушка и 32-летний мужчина, еще один пострадавший умер по пути в медицинское учреждение в карете скорой помощи. А один потерпевший в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии в Керченской больнице, куда он был доставлен с места происшествия службой скорой помощи.