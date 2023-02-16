ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По мнению агентства Associated Press, Вашингтон должен извлечь все уроки из вооруженного конфликта на Украине. Этот опыт позволит в будущем эффективно воевать с Китаем. Эксперты считают, что власти Китая могут принять решение о вторжении Тайваня в 2027 году.

В США заявляют, что до этого времени необходимо успеть вооружить Тайвань, чтобы не произошло ситуации как в Киеве. При этом в самой Америке сейчас наблюдается дефицит вооружения и производственных мощностей.

Важно на Тайване расширить и спутниковую связь, тут следует обратиться к помощи Starlink.

Напомним, что Россия продолжает вести на территории Украины специальную операцию, которую начала в феврале 2022 года. А с октября 2022 года российская армия наносит по важным объектам Украины ракетные удары в качестве ответа на подрыв Крымского моста.

Вам может понравиться

Психолог Сатья Дас публично извинился за то, что ударил женщину во время семинара в Великом Новгороде

На официальной странице известного психолога Сатья Даса в одной из социальных сетей был размещен пост с извинениями из-за скандала, который произошел во время его семинара в Великом Новгороде. Напомним, что

Во Львовской области заявили о разрушении объекта критической инфраструктуры

На территории Львовской области разрушен объект критически значимой инфраструктуры. Об этом проинформировал Максим Козицкий, занимающий должность главы администрации региона, в своем канале Телеграм. Сегодня утром на всей украинской территории были

Инцидент с турецким министром произошел во время прямого эфира

Во время прямого эфира с турецким министром здравоохранения произошел инцидент – прямо перед его лицом в небо взмыл яркий столб искр и пламени. Данное происшествие произошло во время общения главы