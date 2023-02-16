По мнению агентства Associated Press, Вашингтон должен извлечь все уроки из вооруженного конфликта на Украине. Этот опыт позволит в будущем эффективно воевать с Китаем. Эксперты считают, что власти Китая могут принять решение о вторжении Тайваня в 2027 году.

В США заявляют, что до этого времени необходимо успеть вооружить Тайвань, чтобы не произошло ситуации как в Киеве. При этом в самой Америке сейчас наблюдается дефицит вооружения и производственных мощностей.

Важно на Тайване расширить и спутниковую связь, тут следует обратиться к помощи Starlink.

Напомним, что Россия продолжает вести на территории Украины специальную операцию, которую начала в феврале 2022 года. А с октября 2022 года российская армия наносит по важным объектам Украины ракетные удары в качестве ответа на подрыв Крымского моста.