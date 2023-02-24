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Соединенные Штаты Америки не будут предлагать властям Киева никаких вариантов для того, чтобы завершить конфликт с Москвой. Об этом заявил Джейк Салливан, советник американского президента по вопросам национальной безопасности, после того, как ознакомился с предложенным Китаем планом по урегулированию украинского конфликта.

Американский политик считает, что в плане, предложенном Китаем, нужно обратить внимание в первую очередь на самый первый пункт. В нем говорится об уважении суверенитета государств.

Поэтому Салливан подчеркнул, что решение о прекращении военных действий должны принимать сами власти Украины.

Китайские политики 24 февраля предложили план мирного урегулирования на Украине. В него входит 12 пунктов. Основные – начало мирных переговоров и прекращение боевых действий.

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