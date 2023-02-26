Обозреватель британской газеты The Guardian Адам Гэббат опубликовал статью, согласно которой Штатам необходимо быть готовым к массовому вторжению диких «суперсвиней» из Канады.

Автор материала сообщает, что канадские дикие свиньи являются очень умными животными, которых сложно поймать. Имея достаточно развитый ум, эти животные уже смогли «проложить тоннели под снегом» в северную часть территорий США.

Гэббат отмечает, что данная порода была выведена канадскими фермерами еще в 80-х годах, скрестив диких кабанов с домашней свиньей. В такой способ, они хотели получить породу, дающую много мяса. А в итоге несколько особей сбежали, которые смогли за этот период расплодиться.

Данный вид свиней представляет собой 300-киллограмовые особи с большими и острыми клыками. Они приспособились к суровой канадской зиме. Чтобы спастись от холода, звери выкапывают глубокие пещеры в снегу.

По словам эксперта Майкла Марлоу, эти животные способны нанести серьезный урон окружающей среде. Канадские свиньи массово уничтожают урожай и деревья, загрязняют воду и представляют физическую опасность для здоровья и жизни людей.