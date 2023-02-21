Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Соединенные Штаты Америки совместно с НАТО уже давно начали размещать свои военные базы и биологические лаборатории рядом с границами нашей страны.

Есть информация, что задолго до начала российской специальной операции на территории Украины велись переговоры об оснащении Киева вооружением.

Глав России напомнил, что Соединенные Штаты имеют сотни военных баз в разных странах мира, и ни у какой другой страны нет такого количества баз.

В ходе выступления перед Федеральным Собранием Путин добавил, что Россия была полностью открыта с Западом в вопросах, касающихся безопасности. Но в ответ поступила лишь лицемерная реакция и расширение присутствия Североатлантического альянса.