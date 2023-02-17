Журнал The World Journal of Men’s Health опубликовал материал, авторы которого написали, что за последние тридцать лет средняя длина мужского полового органа стала больше примерно на 24 процента. К такому выводу пришли ученые из США.

Специалисты проводили много исследований относительно мужского органа и показателей здоровья у мужчин. Было выявлено, что за последние годы стали чаще встречаться такие патологии, как врожденные пороки развития половых органов у мужчин, а также уменьшение количества сперматозоидов.

По этой причине специалисты решили узнать, есть ли взаимосвязь между количеством патологий и длиной полового члена. Так они выяснили, что за 30 лет средняя длина органа у мужчин стала больше и составляет 15 сантиметров вместо прежних 12 сантиметров.