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Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», спикер украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат, выступая в эфире национального телемарафона, рассказал о том, какое именно вооружение необходимо получить ВСУ для победы на фронте.

По его словам, вооруженные силы Украины смогут одержать победу на поле боя, если им предоставят высокоточное, дальнобойное оружие различных видов и современные системы противовоздушной обороны в достаточных количествах.

Игнат сообщил, что украинские власти передали список с необходимым вооружением своим западным партнерам, в котором указаны системы вооружений необходимые вооруженным силам Украины в первую очередь.

Однако главное желание вооруженных сил Украины, по словам Игната, заключается в предоставлении украинской армии современных западных истребителей. Спикер ВВС Украины отметил, что современная авиация представляет собой дальнобойное высокоманевренное оружие, способное выполнять огромный спектр оборонительных и наступательных задач.

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