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В Сети опубликованы кадры, на которых показано, как российские бойцы штурмуют позиции ВСУ под Кременной. Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают, что сейчас слаженную работу ведут бойцы спецназа «Ахмат», ВДВ и ГРУ.

С их слов, на видео показана ликвидация и сдача в плен националистов ВСУ. Российские силы уже взяли опорный пункт противника.

Отмечается, что во время стрелкового боя дистанция составляла не более 20 метров. В бою участвовали семь боевиков ВСУ, четверо их которых сбежали сразу, а те трое, что остались, пытались сопротивляться. Но у них не было никаких шансов.

Сообщается, что российские военные сбросили в блиндаж ВСУ при помощи дрона снаряд со слезоточивым газом. Один боевик ВСУ уничтожен при выстреле. Другие при виде беспилотника сразу же сдались.

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