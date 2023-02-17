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Как сообщает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Сергей Ищенко, ударные беспилотные летательные аппараты украинской армии должны появиться в небе над Москвой со дня на день, судя по экстренным мерам Генерального штаба ВС РФ за последние полтора-два месяца.

Обозреватель издания уверен, что вероятность атаки столицы России можно оценить, как 100-процентную, исходя из комплекса мер по усилению обороны воздушного пространства над Москвой. Ведь на сегодняшний день посреди плотной городской застройки, по сути, создается еще одно мощное кольцо противовоздушной обороны.

Ищенко отмечает, что на боевое дежурство уже встал один дивизион системы ПВО С-400 «Триумф» в окрестностях станции метро Петровско-Разумовская и на опытных полях Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Еще один – на просторах Национального парка «Лосиный остров» возле Сокольников.

Стоит напомнить, что украинские вооруженные силы уже использовали для атаки на аэродром в Энгельсе ударные беспилотники на базе советского аппарата Ту-141 «Стриж». Вес такого БПЛА составляет 5,4 тонны, а размах крыльев составляет почти 4 метра при общей длине в 14,3 метра.

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