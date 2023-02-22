Согласно сообщению издания «Свободная пресса», техника с удаленным управлением дает возможность эффективно осуществлять боевые задания, не рискуя жизнями личного состава. Рост автоматизации главных боевых процессов позволяет уже заявлять о скорой готовности на роботизацию вооружений, в качестве нового витка развития.

На сегодняшний день исследования в области робототехники проводятся практически во всех ведущих мировых государствах. Разработками в данной области занимаются конструкторы Российской Федерации, США, Китая, Японии, Германии , Франции, Южной Кореи и других стран.

Отмечается, что в распоряжении военных подразделений на передовой в зоне специальной военной операции уже есть несколько видов робототехнических комплексов, обладающих малыми габаритами. Среди них стоит отметить «Кадет», «Курсант», «Капитан», «Юла-2». Каждый из них представляет собой средство для проведения разведки а также диверсионных и взрывотехнических операций.