Подразделения вооруженных сил Российской Федерации предоставляют мирным жителям Артемовска продукты питания и необходимые медицинские препараты. Об этом в эфире телеканала «Россия» рассказал советник врио главы ДНР Ян Ганин.

Как следует из его слов, вооруженные силы Украины, взорвав дамбу водохранилища, смогли добиться подтопления подвалов в частном секторе Артемовска, что сделало невозможным их использование в качестве укрытия местными жителями. Поэтому бойцы российской армии в настоящий момент оказывают поддержку мирному населению города.

Гагин отметил, что подрыв дамбы никак не повлиял на продвижение российских штурмовых групп в Артемовске. Такой бессмысленный шаг со стороны ВСУ привел к усложнению жизни мирного населения, доступ к продовольствию и медикаментам у которого существенно ограничен из-за затопления. По этой причине военнослужащие ВС РФ доставляют гражданскому населению Артемовска продукты питания и лекарства.