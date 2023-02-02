Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», командование ВСУ посылает на передовые позиции мобилизованных бойцов, которые не успели пройти даже базовой военной подготовки.

Дочь одного из мобилизованных бойцов рассказала, что ее отец был отправлен на передовую через два дня после призыва. Теперь он находится на фронте в составе 57-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в Артемовске. На своей личной страничке в одной из социальных сетей Ольга рассказала о своей истории и поделилась рассказами других людей, которые также были отправлены на фронт без надлежащей военной подготовки.

По словам дочери мобилизованного, ее отец вместе с другими военнослужащими ВСУ был отправлен на позицию без тяжелого вооружения, достаточного количества еды и боеприпасов. Про них просто забыли. После того, как они смогли дозвониться своему командованию, через два дня их перевезли на другую позицию, но так и не снабдили всем необходимым. Ольга сообщила, что в итоге мобилизованные бойцы получили продовольствие и теплые вещи от волонтеров.