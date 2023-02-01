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На Западе идут активные дискуссии на тему, нужно ли отправлять танки Зеленскому. И среди этих обсуждений затерялся основной вопрос, что нужно Америке на Украине. Об этом пишет обозреватель Виктория Никифорова в публикации для РИА Новости.

Автор отметила, что корпорации США скупили основную часть украинских сельскохозяйственных угодий. Особый интерес для них представляет и украинский титан, который является стратегическим сырьем для американской промышленности.

Никифорова рассказала про недавнюю публикацию экономиста США Пола Крейга Робертса, которя называется «Власть Вашингтона ослабеет вместе с долларом».

Она отметила, что из-за того, что ряд стран начинают рассчитываться за нефть в другой валюте, это событие является концом нефтедоллара. После его обрушения в Америке начнется режим жесткой экономики.

Поэтому главным способом для США поддержать собственную валюту является военная агрессия.

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