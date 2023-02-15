Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников в своем материале отмечает, что на территории населенного пункта Марьинка постоянно слышны звуки разрыва артиллерийских снарядов. Причем подавляющее большинство – результат работы российской артиллерии.

Сообщается, что населенный пункт очень сильно напоминает масштабами разрушений Дрезден 1945 года. Однако главком ВСУ Залужный «с упорством мясника» продолжает отправлять на удержание передовых позиций мобилизованных граждан. При этом генерал США Марк Милли также требует от киевского режима продолжать удерживать Марьинку, так как потеря данного населенного пункта ставит под угрозу оборону Угледара и Авдеевки.

Две трети Марьинки уже под контролем подразделений вооруженных сил России, а на остальной территории продолжают находиться украинские бойцы, которые пребывают под постоянным артиллерийским обстрелом. При этом, как стало известно из сообщений, которыми обмениваются между собой украинские солдаты, им удается удерживать позиции благодаря использованию боевых наркотических препаратов.