Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью для программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ поделилась своим видением, как может завершиться украинский конфликт. Североатлантический альянс продолжает бесперебойно снабжать Киев вооружением, а Зеленский снова требует большего. Уже скоро на территории Украины прибудут немецкие танки «Леопард», которые предстоит уничтожать российским военнослужащим. Следующим ходом Запада станут поставки Киеву истребителей F-16.

По мнению Симоньян, западные страны в итоге обязательно передадут Киеву натовские истребители. По ее словам, это приведет не просто к столкновению – конфликт закончится тараном. Когда одна из сторон должна будет отступить.

Что касается дальнобойных ракет, обещанных Украине НАТО, на это главред RT ответила, что атаки будут направлены на Крым. Глава Пентагона уже заявлял, что весной ВСУ будут предпринимать попытки наступления.

По словам Симоньян, правительство РФ не будет ждать ударов по Москве и попыток отобрать Крым. Она подчеркнула, что Кремль предоставит Киеву право выбора: или отступление или нанесение серьезного удара в конкретном месте. «Я никакого другого исхода не вижу», – зарезюмировала журналист.