ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью для программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ поделилась своим видением, как может завершиться украинский конфликт. Североатлантический альянс продолжает бесперебойно снабжать Киев вооружением, а Зеленский снова требует большего. Уже скоро на территории Украины прибудут немецкие танки «Леопард», которые предстоит уничтожать российским военнослужащим. Следующим ходом Запада станут поставки Киеву истребителей F-16.

По мнению Симоньян, западные страны в итоге обязательно передадут Киеву натовские истребители. По ее словам, это приведет не просто к столкновению – конфликт закончится тараном. Когда одна из сторон должна будет отступить.

Что касается дальнобойных ракет, обещанных Украине НАТО, на это главред RT ответила, что атаки будут направлены на Крым. Глава Пентагона уже заявлял, что весной ВСУ будут предпринимать попытки наступления.

По словам Симоньян, правительство РФ не будет ждать ударов по Москве и попыток отобрать Крым. Она подчеркнула, что Кремль предоставит Киеву право выбора: или отступление или нанесение серьезного удара в конкретном месте. «Я никакого другого исхода не вижу», – зарезюмировала журналист.

Вам может понравиться

Российские штурмовые отряды вошли в поселок Ягодное

Отряды штурмовиков российской армии успешно наступают на Артемовск. На данный момент они вошли в населенный пункт Ягодное, сообщает ТГ-канал «Военкоры Русской Весны». По информации источника, штурму поселка предшествовали кровопролитные бои,

Михайлов: на фронте ударами ВС РФ уничтожено более семи крупных складов с боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию республик Донбасса в ходе специальной военной операции. Только за последние сутки на фронте в районе Авдеевки и еще шести населенных пунктов было уничтожено

Al Mayadeen: победа России над Западом в украинском конфликте станет возможна из-за стратегического превосходства Москвы

Как отметил в своем материале обозреватель издания Al Mayadeen Ильяс Фархат, российский президент Владимир Путин смог использовать экономическое и стратегическое превосходство Москвы в борьбе с коллективным Западом. Главная ставка лидеров